مروحية عسكرية كورية جنوبية تدخل المنطقة منزوعة السلاح بالخطأ

أفادت هيئة الأركان الجنوبية المشتركة، أمس الأحد، بأن مروحية عسكرية كورية جنوبية دخلت عن طريق الخطأ المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين في الشهر الماضي، أثناء عمليات إخماد حريق غابات.

ووفقا لهيئة الأركان الكورية الجنوبية المشتركة، دخلت مروحية "سوريون" التابعة للقوات البرية عن طريق الخطأ المنطقة العازلة في 23 مارس، بعد أن تم نشرها للمساعدة في إخماد حريق غابات في بلدة "يونتشيون" الحدودية، على بعد حوالي 60 كيلومترا شمالي العاصمة الكورية الجنوبية سول، بحسب وكالة يونهاب الكورية.

ولم تكن المروحية في ذلك الوقت حاصلة على موافقة من قيادة الأمم المتحدة، التي تشرف على العمليات داخل المنطقة شديدة التحصين، لدخول الجانب الكوري الجنوبي من المنطقة المنزوعة السلاح.

وأفادت تقارير، بأن المروحية حلقت بالقرب من خط ترسيم الحدود العسكرية، الذي يقسم المنطقة المحايدة التي يبلغ عرضها 4 كيلومترات، مما دفع الجيش الكوري الجنوبي وقيادة الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق حول ما إذا كانت قد تجاوزت خط الحدود.

ومع ذلك، لم يبد الجيش الكوري الشمالي أي رد فعل غير عادي في ذلك الوقت.

وبحسب ما ورد، لم تكن المروحية المحلية الصنع تحمل أسلحة أثناء الرحلة.