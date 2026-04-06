أبو الغيط: إيران تمارس سياسة عدائية ستكون لها تبعات عميقة على العلاقات مع الجانب العربي

استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، لاري هوسار رئيس البرلمان الإستوني، وبحث الطرفان جملة من الملفات الدولية الساخنة، في مقدمتها الحرب الروسية - الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الإقليمي والعالمي.

وأفاد جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط شدد خلال اللقاء، على إدانته الكاملة للاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية.

وأكد أبوالغيط، أن طهران تمارس سياسة عدائية تفتقد للبوصلة السليمة، وستكون لها تبعات عميقة على العلاقات مع الجانب العربي في المستقبل، مطالبا بموقف دولي أكثر تضافرا وحزما في مواجهة هذه الاعتداءات الآثمة.

وأضاف المتحدث، أن أبو الغيط استمع لرؤية رئيس برلمان استونيا حول الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي شامل يضع حدًا لهذا النزاع، منوها بما خلفته هذه الحرب من آثار بالغة على أسواق الغذاء والطاقة، ولا سيما في المنطقة العربية.

وأضاف "رشدي"، أن الأمين العام للجامعة أعرب عن ارتياحه حيال موقف استونيا الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.

وأوضح المتحدث، أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تعزيز قنوات التشاور المنتظم بين الجامعة العربية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يكفل تنسيقًا أوثق في مواجهة التحديات الدولية المشتركة.