بدء سريان اتفاق الإعفاء المتبادل من التأشيرات بين روسيا والسعودية في 11 مايو

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان اليوم الاثنين، أن الاتفاق الموقع بين حكومتي روسيا والمملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات لمواطني البلدين سيدخل حيز التنفيذ في 11 مايو المقبل.

وجاء في البيان "في 11 مايو 2026، يدخل حيز التنفيذ الاتفاق الموقع في مدينة الرياض في 1 ديسمبر 2025 بين حكومة روسيا الاتحادية وحكومة المملكة العربية السعودية بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات لمواطني البلدين"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة في البيان أنه بموجب الاتفاق، "يمكن للمواطنين الروس دخول المملكة العربية السعودية والإقامة فيها دون تأشيرة، لمدة متصلة أو إجمالية لا تتجاوز 90 يوما خلال السنة الواحدة، بشرط عدم ممارسة العمل أو الدراسة أو الإقامة الدائمة داخل المملكة".

وذكرت أن "المواطنين الروس الذين يسافرون إلى السعودية لهذه الأغراض، وكذلك لأداء فريضة الحج أو العمرة خلال موسم الحج، لا يزال يتعين عليهم الحصول على التأشيرات المناسبة".

وأشارت الوزارة إلى أن "المواطنين السعوديين سيحصلون على حقوق مماثلة عند زيارة روسيا".