عبور سفينة ثالثة مرتبطة باليابان مضيق هرمز

أفاد مسئولون في شركة "ميتسوي أو إس كيه لاينز ليمتد" اليابانية، اليوم الاثنين، بمرور ناقلة غاز بترولي مسال تابعة للشركة عبر مضيق هرمز، في ظل تقييد حركة الملاحة فيه، لتصير بذلك ثالث سفينة مرتبطة باليابان تعبر المضيق.

ونقلت وكالة أنباء "جي جي برس" اليابانية، اليوم الاثنين، عن مسئولي الشركة القول، إن السفينة "جرين آشا"، التي ترفع علم الهند، مملوكة لشركة هندية تابعة لشركة "ميتسوي أو إس كيه".

وأوضح المسئولون، أنه ليس هناك على متن السفينة، التي تبحر باتجاه الهند بعدما غادرت الخليج العربي، أي يابانيين ضمن أفراد طاقمها.

ووفقا لوزارة النقل اليابانية، لا تزال 42 سفينة مرتبطة باليابان عالقة في الخليج بسبب إغلاق المضيق.

وكانت إيران قد أعلنت، في الثاني من مارس الماضي، تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، مهددة بمهاجمة أي سفن تحاول عبوره دون تنسيق بسبب الهجمات الأمريكية الإسرائيلية ضدها.