الإثنين 6 أبريل 2026 12:34 م القاهرة
مقتل 3 أشخاص في أوديسا جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة

كييف - (أ ب)
نشر في: الإثنين 6 أبريل 2026 - 12:00 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 12:00 م

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم الاثنين، مقتل امرأتين وطفل رضيع جراء هجوم بطائرات مسيرة روسية استهدف مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، فيما استهدفت طائرات مسيرة أوكرانية بعيدة المدى منشآت نفطية روسية رئيسية على البحر الأسود.

وألحق الهجوم الليلي على أوديسا أضرارا جسيمة بمبنى سكني، ما أسفر عن مقتل السيدتين وطفل يبلغ من العمر عامين، بحسب السلطات.

وانتشل رجال الإنقاذ، الذين يعملون تحت أضواء كاشفة، 4 أشخاص من تحت الأنقاض.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في منشور عبر منصة إكس، إنه تم نقل 11 شخصا إلى المستشفى، من بينهم امرأة حامل وطفلان، أصغرهما لم يبلغ عامه الأول.

وأضاف زيلينسكي، أن الهجوم استهدف أيضا شبكة الكهرباء الأوكرانية، مؤكدًا أن القصف الروسي خلال الليل استهدف أيضا منشآت البنية التحتية للطاقة في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ودنيبرو.


