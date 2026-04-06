جامعة الأقصر تبحث تعزيز التعاون مع هيئة الرعاية الصحية لدعم المنظومة الطبية

استقبلت الدكتورة صابرين عبدالجليل رئيس جامعة الأقصر، الدكتور أحمد الملاح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية في المحافظة؛ لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين كلية الطب بالجامعة والهيئة، في إطار دعم المنظومة الصحية وتطوير الخدمات الطبية بالمحافظة.

وناول اللقاء، مناقشة آليات التكامل بين الجانبين في مجالات التدريب الطبي، وتأهيل الطلاب، وتبادل الخبرات العلمية والعملية.

وأكدت رئيس الجامعة، خلال اللقاء، الحرص على مد جسور التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، خاصة في القطاع الصحي، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل، وتدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية.

ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، بدور الجامعة في دعم العملية التعليمية والبحثية، مؤكدًا أهمية التعاون مع كلية الطب في تنفيذ برامج تدريبية مشتركة، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الطرفين، بما ينعكس إيجابيًا على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاع الصحي، خاصة مع جهود تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، والتي تسعى إلى تحسين جودة الخدمات الطبية ورفع كفاءة الكوادر البشرية.