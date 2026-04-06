الإثنين 6 أبريل 2026 4:30 م القاهرة
روسيا تدين الهجوم على سفارة الإمارات في دمشق

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 أبريل 2026 - 3:51 م | آخر تحديث: الإثنين 6 أبريل 2026 - 3:51 م

أدانت روسيا بشدة الهجوم على سفارة ومقر رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في العاصمة السورية، دمشق.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، نقلته وكالة سبوتنيك اليوم، أنه "بناء على معلومات وردت إلينا، فقد وقع هجوم خلال الاحتجاجات التي جرت، يومي 2 و3 أبريل الجاري، على سفارة ومقر رئيس البعثة الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق، وترافق هذا الهجوم مع محاولة اقتحام هذه المباني والإساءة إلى رموز دولة الإمارات".

وأضافت الوزارة "ندين بشدة هذا العمل، الذي يعد انتهاكًا صارخًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961. وندعو إلى إجراء تحقيق جاد في هذا الحادث واتخاذ تدابير شاملة لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل".

كما أدانت الإمارات، أمس الأول السبت، أعمال الشغب والهجوم على سفارتها في دمشق أمس على أيدي عدد من المتظاهرين.


