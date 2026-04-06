فيجي تستعد لإعصار يزداد قوة مع إصدار السلطات تحذيرات

حذرت السلطات في فيجي من هطول أمطار غزيرة وفيضانات وهبوب رياح قوية مع اشتداد قوة الإعصار المداري فايانو الذي تتزايد شدته بسرعة ليصبح إعصارا من الفئة الثانية، مما أدى إلى إغلاق احترازي للمدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية في البلاد اليوم الاثنين إن العاصفة قد تشتد أكثر بحلول يوم غد الثلاثاء، حيث يتوقع خبراء الأرصاد وصولها إلى قوة الفئة الثالثة.

وقال مسؤولون إنه من غير المرجح أن يصل الإعصار إلى اليابسة مباشرة، حيث تظهر التوقعات الحالية مساره بين فيجي وفانواتو المجاورة فوق المياه المفتوحة.

وحث وزير التعليم أسيري رادرودرو الآباء على مراقبة أطفالهم عن كثب وحذر من محاولة عبور الأنهار أو الطرق المغمورة بالمياه.

كما نصحت السلطات السكان بتجنب السباحة في الأنهار أو البحر وحذرت من خطر الفيضانات المفاجئة، وخاصة في المناطق المنخفضة والمكتظة بالسكان.

وحتى صباح اليوم الاثنين كان مركز العاصفة يقع على بعد حوالي 530 كيلومترا شمال غرب مجموعة جزر ياساوا وكان يتحرك ببطء نحو الجنوب الشرقي.

وتتكون فيجي، وهي دولة يقطنها حوالي مليون نسمة وتقع شمال نيوزيلندا وشرق أستراليا، من أكثر من 300 جزيرة وهي وجهة سياحية شهيرة.