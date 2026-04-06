أضرار بمستوطنة المطلة شمالي إسرائيل جراء صواريخ من لبنان

خلف سقوط 4 صواريخ أطلقت من لبنان، أضرارا في البنية التحتية داخل مستوطنة المطلة شمالي إسرائيل.

وأفادت القناة 12 العبرية الخاصة، أن 4 صواريخ أطلقت من لبنان وسقطت في مستوطنة المطلة، ما أحدث أضرارا في البنى التحتية، مدعية عدم وقوع إصابات.

يأتي ذلك ضمن الردود التي ينفذها حزب الله على عدوان إسرائيل المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي، والذي خلف أكثر من ألف و497 شهيدا و4 آلاف و639 جريحا، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

ويكثف الحزب هجماته بالصواريخ والمسيرات على المستوطنات القريبة من الحدود، مع تنفيذ رشقات صاروخية تصل أحيانًا إلى مناطق أعمق داخل إسرائيل.

كما يستهدف تجمعات لجنود داخل إسرائيل، وفي المناطق التي يتوغل فيها الجيش جنوبي لبنان.

يذكر أن عدوان إسرائيل على لبنان توسع في 2 مارس الماضي، بعد أن بدأت الولايات المتحدة في 28 فبراير مشاركة إسرائيل في حرب مستمرة على إيران، أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وجاء ذلك بعد هجوم "حزب الله"، حليف إيران، على موقع عسكري إسرائيلي، ردًا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان واغتيالها للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.