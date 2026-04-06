مقتل 10 جنود باكستانيين في هجوم شنته القوات الأفغانية على موقع عسكري باكستاني

أفادت مصادر أمنية، اليوم الاثنين، بمقتل ما لا يقل عن 10 جنود باكستانيين، في هجوم شنته القوات الأفغانية على موقع عسكري باكستاني يقع على طول خط ديوراند في منطقة "تاني" بإقليم خوست في جنوب شرق أفغانستان بالقرب من الحدود الباكستانية.

ونقلت وكالة "باجوك" الأفغانية للأنباء، اليوم الاثنين، عن مصدر أمني القول إن "القوات الأفغانية نفذت الهجوم الانتقامي في منطقة وارزالي بمنطقة "تاني"، ليلة أمس الأحد.

وذكر المصدر نفسه أن الهجوم "أسفر عن تدمير موقع عسكري باكستاني، وأن القوات الأفغانية أستعادت جثة أحد الجنود العشرة الذين تم قتلهم".

كما أوضح المصدر أن "الهدف من الهجوم الانتقامي هو الرد على قيام الجيش الباكستاني باستهداف منازل المدنيين بصورة متكررة".