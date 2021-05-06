أم التوائم التسع الماليين تقف على أبواب موسوعة جينيس

ذكر مسؤول طبي مغربي اليوم الأربعاء أن صحة الأم المالية وأطفالها التسع، الذين أنجبتهم في إحدى مصحات المجموعة بمدينة الدار البيضاء، في صحة جيدة حتى الآن، مشيرا إلى إمكانية تسجيلهم بموسوعة جينيس للارقام القياسية.

وقال عبدالقدوس حفصي مسؤول العلاقات العامة لمجموعة أكديتال الطبية أن الأم وأطفالها لم يتجاوزوا مرحلة الخطر حتى الآن وأنهم بحاجة للمتابعة الطبية لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر.

وأوضح في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ): أن السيدة وصلت إلى المصحة نهاية شهر مارس الماضي وخضعت لمراقبة طبية دقيقة عندما كانت في الأسبوع الخامس والعشرين من الحمل ونجح الفريق الطبي في تأخير موعد الولادة أو العملية الجراحية إلى الأسبوع الثلاثين.

وأضاف حفصي"أشرف على الولادة القيصرية فريق طبي متكامل يتجاوز 35 فردا من جميع التخصصات. وتعرضت الأم لنزيف خلال العملية وتمكن الأطباء من وقفه وإنقاذها رفقة مواليدها التسعة والأكثر من ذلك الحفاظ على رحمها من الاستئصال بسبب النزيف".

وأشار إلى أن حالة الولادة النادرة قد تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية اعتبارا لكون الحالة المسجلة في الوقت الراهن المعروفة هي سيدة أمريكية أنجبت ثمانية توائم سنة 2009 .

وفي الوقت الذي رفضت فيه حليمة سيسي نشر معلوماتها الشخصية فقد سبق لوزارة الصحة المالية الكشف عن اسمها الكامل في البيان الصحفي الذي نشرته يوم أمس.