تحرير 43 محضرا لمحلات عامة ومخابز انتجت خبزا ناقص الوزن

شنت مديرية التموين بدمياط، برئاسة المهندس علي الغزاوي، حملة في جميع المدن، حرصا على استقرار الأسعار، ومحاربة الجشع والاحتكار بجميع أنواعه، وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية، تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأوضح المهندس علي الغزاوي، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، في بيان له اليوم الجمعة، أن اجمالي محاضر أسبوع إجازة العيد بلغ 333 محضرا، واليوم الجمعة تم تحرير 43 محضرا خلال الحملة، عبارة عن تحرير محضر غش تجاري لبيع أكياس شيبسي منتهية الصلاحية، وتحرير 6 محاضر نقص وزن خبز بلدي، يستحق عنها فروق أسعار لهيئة السلع، وتنص لائحة العقوبات بالغلق الإداري، تحرير محضرين لمندوبين وزعا غاز بدون اعلان عن الأسعار، تحرير محضرين لتعبئة مواد غذائية في ورق مطبوعات.

كما جرى تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مخازن تابعة للمحل، تحرير 16 محضرا لعدم إعلان عن الأسعار في مكان ظاهر للجمهور بواجهة المحل، تحرير 14 محضر عدم استخراج شهادة صحية، تؤكد خلو العامل من الأمراض المعدية، وبذلك يصل إجمالي عدد المحاضر المحررة 43 محضرا.