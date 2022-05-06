اليويفا بصدد حسم قراره بشأن مكان إقامة نهائي يورو 2024

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كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن لجنته التنفيذية ستحسم قرارها يوم الثلاثاء المقبل بشأن الملعب الذي يستضيف المباراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) المقررة في ألمانيا.

وجاء حسم "جدول مباريات البطولة" ضمن جدول الأعمال الذي نشر أمس الخميس، والخاص بالاجتماع المقرر في العاصمة النمساوية فيينا قبل يوم واحد من الاجتماع السادس والأربعين للجمعية العمومية لليويفا في 11 مايو الجاري.

وأكد اليويفا والاتحاد الألماني لكرة القدم، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أنه سيجرى تحديد أماكن إقامة مباريات البطولة التي ستشهد مشاركة 24 منتخبا.

وكانت بطولة كأس العالم 2006 بألمانيا، قد شهدت إقامة المباراة الافتتاحية في ميونخ والمباراة النهائية في العاصمة برلين.

وتشارك المدينتان في استضافة منافسات يورو 2024 مع هامبورج وفرانكفورت وكولون ودورتموند وجيلسنكيرشن ودوسلدورف ولايبزج وشتوتجارت.

وستجرى عملية سحب قرعة نهائيات يورو 2024 في ديسمبر 2023 في مدينة هامبورج.