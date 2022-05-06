محافظ البحيرة: توريد ٨١٧٥ طن قمح لشون وصوامع المحافظة





أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن إجمالي ما تم توريده من القمح حتى صباح يوم الجمعة ٢٠٢٢/٥/٦ بلغ ٨١٧٥ طن من الأقماح المحلية حيث تم إستلام ٤٧٥٠ طن أمس.



وأضاف المحافظ،أن عدد الشون والصوامع الجاهزة لإستلام القمح يبلغ ٣٥ شونة وصومعة بنطاق المحافظة، وأنها تعد كافية لإستيعاب الكمية المتوقع توريدها هذا العام وتقدر بنحو ٥٧٣٧٤٠ طن قمح.



أوضح المحافظ أن لجان إستلام القمح بالشون والصوامع تعمل على فترتين تبدأ من الساعه الثامنة صباحا وحتى الساعه السادسة مساءًا و الفترة الثانيه تبدأ من الساعه الثامنة مساءًا حتى الثانية عشر مساءًا



وتضم اللجان المشكلة لإستلام القمح أعضاء من مديريتي التموين والزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة وبدأت عملها إعتباراً من الثلاثاء ٤/٢٦ وحتى نهاية موسم القمح المحلي ٢٠٢٢.



وشدد محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة ٢٩ شونة خرسانية بطاقة ٣٣٦٧٤٠ طن، بالإضافة لوجود ٦ صوامع تضم ٤٨ خلية وبطاقة تخزينية إجمالية ٢٣٧٠٠٠ طن لإستقبال الكميات الموردة.



ووجه اللواء المحافظ بضرورة تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والإلتزام بصرف كافة مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.



من الجدير بالذكر أن سعر توريد القمح المحلى هذا العام شهد زيادة عن الأعوام السابقة بحيث يكون سعر توريد القمح درجة نقاوة ٢٣.٥ قيراط بسعر ٨٨٥ جنية ودرجة النقاوة ٢٣ قيراط بسعر ٨٧٥ جنية للأردب ودرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط ٨٦٥ جنية للأردب.