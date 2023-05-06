تشافي يفضل أمرابط على نجم البرتغال

حدد تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، أولوياته في خط الوسط خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وسبق أن ظهرت أنباء، الخميس الماضي، تفيد بأن النادي الكتالوني سيعقد صفقة تبادلية مع وولفرهامبتون.

وتتضمن الصفقة الحصول على خدمات الدولي البرتغالي روبن نيفيز بالإضافة إلى أموال، مقابل انتقال المهاجم الإسباني أنسو فاتي للفريق الإنجليزي، وهو ما سيخدم البارسا كثيرا أمام قانون اللعب المالي النظيف.

لكن وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن هذه الأنباء أثارت استياء تشافي، الذي يتمسك بموقفه الرافض لضم نيفيز في الصيف المقبل، حيث لا يراه اللاعب المناسب لدعم خط وسط البارسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مارتن زوبيميندي، نجم ريال سوسيداد، يعد الخيار الأول للمدرب الإسباني في الوسط، لكن شرطه الجزائي يبلغ 60 مليون يورو، وناديه يتمسك باستمراره.

وأضافت أن المغربي سفيان أمرابط، لاعب وسط فيورنتينا، يثير أيضا إعجاب تشافي ويتنافس بقوة مع زوبيميندي في ميركاتو البلوجرانا.