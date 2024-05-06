ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام الأهلي في الكلاسيكو السعودي

أعلن البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للهلال، تشكيل فريقه لمباراة الأهلي، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجوهرة المشعة، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ28 من الدوري السعودي.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 83 نقطة، وفي حال فوزه اليوم سيصبح على بُعد نقطة واحدة من حسم اللقب حسابيًا قبل 4 جولات على النهاية.

بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 55 نقطة، ويأمل في حسم المركز الثالث بالدوري، المؤهل لدوري النخبة الآسيوي وكأس السوبر المحلي في الموسم المقبل.

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – حسان تمبكتي - رينان لودي.

خط الوسط: سيرجي سافيتش – روبن نيفيز – مالكوم أوليفيرا - ميشايل ديلجادو.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.