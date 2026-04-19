هيئة العمليات البريطانية: مستوى الخطر البحري بالخليج ومضيق هرمز وبحر العرب حرج

أفادت هيئة العمليات البحرية البريطانية، اليوم الأحد، بأن مستوى الخطر البحري في منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر العرب يُعدّ حرجا.

وأشارت حسبما نقلت قناة الجزيرة، إلى تسجيل 33 حادثا منذ مارس الماضي شملت سفنًا وبنى تحتية في الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

وذكرت الهيئة أن 19 سفينة عبرت مضيق هرمز أمس، فيما عبرت 10 سفن المضيق يوم الجمعة الماضي، مبينة أن بعض السفن تحاول العبور ثم تعود بسبب المخاطر الحالية في المنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران تخسر نحو 500 مليون دولار يوميًا جراء إغلاق مضيق هرمز، وقال: «أمر غريب أن تعلن إيران إغلاق مضيق هرمز، وحصارنا قد أغلقه بالفعل».