خارجية بيلاروس: مينسك مستعدة لاستضافة محادثات السلام بشأن أوكرانيا

أعرب وزير خارجية بيلاروس سيرجي ألينيك، عن استعداد بلاده لاستضافة مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا.

وأضاف ألينيك، فى مقابلة مع وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء اليوم الاثنين: "أبوابنا مفتوحة أمام المفاوضات السلمية، لقد كانت دائما وستظل مفتوحة. سنكون دائما على استعداد لاستضافة المفاوضات على الأراضي البيلاروسية، والتي نأمل أن تسهم في استعادة السلام وإنهاء إراقة الدماء في أوكرانيا".

ومع ذلك، أشار ألينيك إلى أن "كل شيء يعتمد على الإرادة السياسية لكييف".

وقال وزير خارجية بيلاروس "سوف نعتمد على الإرادة السياسية للقيادة الأوكرانية.. ونحن نرى ونلاحظ أن شعب أوكرانيا اليوم يرغب بشكل متزايد في استعادة السلام ووضع حد للمعاناة التي يواجهها، لكن كل شيء في أيدي السياسيين".

واعتبر ألينيك، السبت الماضي، أن "مبادرة سويسرا لعقد مؤتمر بشأن أوكرانيا، يومي 15 و16 يونيو المقبل، لا معنى لها دون مشاركة روسيا وبيلاروس"، مشيرا إلى أنه لن يكون من الممكن تحقيق نتائج في مثل هذا المؤتمر.