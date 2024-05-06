إعلام عبري: وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي ببدء عملية عسكرية إسرائيلية في رفح

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي لويد أوستن بقرار حكومة الاحتلال بدء عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية: «تحدث وزير الدفاع يوآف جالانت مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن»، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأضافت أن جالانت أبلغ أوستن بالقصف الصاروخي الذي وقع أمس الأحد على منطقة كرم أبو سالم انطلاقا من رفح.

وأشارت إلى أن جالانت شرح لأوستن ما زعم أنها جهود إسرائيل للتوصل إلى خطوط عريضة لإطلاق سراح الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، وادعى أن حماس ترفض أي اقتراح من شأنه أن يسمح بذلك.

وتقدر تل أبيب وجود 133 أسيرا إسرائيليا في غزة، فيما أعلنت "حماس" مقتل 70 منهم في غارات عشوائية شنتها إسرائيل، التي تحتجز في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 فلسطيني.

ووفق وزارة الدفاع الإسرائيلية، أبلغ جالانت نظيره الأمريكي بأنه لم يعد هناك خيار آخر، وهذا يعني بدء العملية الإسرائيلية في رفح.

وكان جيش الاحتلال قد طالب سكان المنطقة الشرقية في رفح، وهم نحو 100 ألف فلسطيني، بإخلائها والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غربي القطاع.