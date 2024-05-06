حذّرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، من شن إسرائيل هجوما عسكريا لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت الأونروا، عبر حسابها على منصة «إكس»، اليوم الاثنين، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح يعني المزيد من المعاناة والوفيات بين المدنيين، وستكون العواقب مدمرة بالنسبة لـ 1.4 مليون شخص.

وأضافت أن الوكالة لن تنفذ عملية الإخلاء (وذلك بعد توجيه جيش الاحتلال دعوة للفلسطينيين بالإخلاء تمهيدا لشن العملية).

وتابعت الأونروا: «ستحافظ الوكالة على وجودها في رفح لأطول فترة ممكنة وستواصل تقديم المساعدات المنقذة للحياة للناس».

An Israeli offensive in #Rafah would mean more civilian suffering & deaths. The consequences would be devastating for 1.4 million people@UNRWA is not evacuating: the Agency will maintain a presence in Rafah as long as possible & will continue providing lifesaving aid to people pic.twitter.com/8anQ8Eq6Gv — UNRWA (@UNRWA) May 6, 2024

وفي وقت سابق من الاثنين، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له: «بناء على موافقة المستوى السياسي، يدعو الجيش الإسرائيلي السكان المدنيين إلى الإجلاء المؤقت من الأحياء الشرقية لمنطقة رفح إلى منطقة المواصي».

وأضاف: «هذه العملية ستمضي قدما بشكل تدريجي بناء على تقييم الوضع المتواصل الذي سيجري طيلة الوقت».

ونشر جيش الاحتلال على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي خرائط تبين طرق الإخلاء.

ودعا سكان غزة في الأحياء الشرقية لرفح بالانتقال إلى المواصي، حيث يتم في هذا الإطار توزيع المناشير وإرسال الرسائل النصية القصيرة والمكالمات الهاتفية فضلاً عن بث المعلومات عبر وسائل الإعلام العربية.