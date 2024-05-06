بريطانيا تتهم شخصين بالتجسس لصالح الصين

ظهر أمام محكمة في وسط لندن، رجلين متهمين من قبل السلطات البريطانية بالتجسس لصالح الصين.

وبحسب صحيفة “ذا جارديان” البريطانية، فإن كريستوفر كاش، البالغ من العمر 29 عاما، وكريستوفر بيري، البالغ من العمر 32 عاما، واجها اتهامات بإفشاء معلومات سرية للغاية إلى صالح الصين، بانتهاك لقانون الأسرار الرسمية.

ووفقا للصحيفة، فإن بيري وكاش متهمان بتقديم معلومات تضر بالأمن البريطاني إلى بكين، إذ ان بيري متهم بارتكاب جرائم تمرير معلومات سرية بين ديسمبر 2021 وفبراير 2023، في حين أن كاش، الذي كان يعمل كباحث في البرلمان البريطاني، متهم بارتكاب الجريمة بين يناير 2022 وديسمبر 2023.

وتصاعد القلق في جميع أنحاء أوروبا بشأن أنشطة التجسس المزعومة للصين، وأصبحت بريطانيا تتحدث بشكل متزايد عن مخاوفها في الأشهر الأخيرة.

وقال القائد دومينيك ميرفي، رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "كان هذا تحقيقا معقدا للغاية في مزاعم خطيرة للغاية".

وفي الشهر الماضي، استدعت الحكومة البريطانية القائم بأعمال السفارة الصينية في لندن بعد أن اتهمت قراصنة صينيين مدعومين من الدولة بسرقة بيانات من هيئة مراقبة الانتخابات البريطانية وتنفيذ عملية مراقبة ضد البرلمانيين.

وقالت الحكومة أيضًا في سبتمبر إن الجواسيس الصينيين يستهدفون مسؤولين بريطانيين في مناصب حساسة في السياسة والدفاع والأعمال كجزء من عملية تجسس متزايدة التطور للوصول إلى الأسرار.

وبشكل منفصل، قالت ألمانيا نهاية أبريل الماضي، إنها اعتقلت ثلاثة أشخاص للاشتباه في عملهم مع المخابرات الصينية لتسليم تكنولوجيا يمكن استخدامها لأغراض عسكرية.