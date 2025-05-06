باكستان: نواجه نقصا في المياه بنسبة 21% خلال بداية الخريف بسبب نقص الإمدادات من الهند

حذرت سلطة نظام نهر السند الباكستانية، من وجود نقص في المياه بنسبة 21% خلال بداية فصل الخريف؛ بسبب الانخفاض المفاجئ في تدفقات نهر تشيناب، موضحة أن الأزمة تعود إلى نقص الإمدادات من الهند، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، اليوم الثلاثاء.

وأصدرت سلطة نظام نهر السند/ تحذيرها أمس الاثنين، خلال اجتماع لجنتها الاستشارية برئاسة رئيس الهيئة صاحب زاده محمد شبير، والذي وافق على معايير توافر المياه المتوقعة خلال الفترة المتبقية من فصل الخريف (والتي تمتد من شهر مايووحتى سبتمبر).

وحضر الاجتماع، جميع أعضاء سلطة نظام نهر السند، وكبير مستشاري الهندسة في وزارة الموارد المائية، وأمناء الري الإقليميين من البنجاب والسند، وكبار المسؤولين من خيبر باختونخوا وبلوشستان، وممثلين رفيعي المستوى عن سدود وابدا وتاربيلا ومانجلا، بالإضافة إلى إدارات الزراعة الإقليمية.