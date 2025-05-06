طارق السعيد: لا ألوم زيزو على الانتقال للأهلي

أكد طارق السعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أن الأوضاع داخل نادي الزمالك غير مستقرة على الإطلاق، وكل القرارات مؤخرًا يحدث فيها تضارب، مشيرا إلى أن انتقال زيزو إلى الأهلي صنع أزمة كبيرة داخل الفريق الأبيض، وحدثت ضغوط شديدة على أعضاء المجلس.

وقال السعيد عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»:" اللاعبين أيضا يعيشون في حالة ضغط، وبيسيرو لم يقدم المردود الجيد حتى الآن، ولاعبي الفريق يشعروا بأن فرصتهم صعبة في المنافسة رغم أن الأمور كانت قريبة للغاية في الفترة الماضية".

أضاف:" الزمالك كان قريبا من المكسب أمام البنك الأهلي، ولكن طارق مصطفى يستحق التحية على ما يقدمه، والأجواء داخل الزمالك تشهد توتر شديد، وهناك حالة عدم ثقة لدى لاعبي الفريق، وأتمنى أن يستعيد الفريق الاستقرار والتركيز خلال المرحلة المقبلة".

واصل:" بيسيرو لم يقدم شيئا لنادي الزمالك، ومن الممكن أن يكمل أيمن عبدالعزيز الموسم الحالي، مع إمكانية الاستعانة بأسماء آخرى من أصحاب الخبرات مستقبلا".

وحول إمكانية تعيين ايمن الرمادي، علق قائلًا: من المدربين الجيدين وسبق وظهر بشكل جيد في الدوري المصري، ولكن الزمالك مختلف بالنسبة للضغوط والجماهيرية الكبيرة، والرمادي صاحب فكر جيد ومنظم للغاية، ويمتاز بالثقافة العالية، لكن هل يستطيع مواجهة تلك الضغوط الجماهيرية؟، ليس تقليلًا منه مطلقًا، لكن الأمور داخل الزمالك مختلفة، فهل يستطيع تحمل ذلك".

وأكمل: " الراحل إيهاب جلال تولى المسئولية في فترة صعبة مع نادي الزمالك، وكان يعاني أيضا من الضغوط ولم يستمر لفترة طويلة، وبالتالي الكابتن أيمن الرمادي قد يتعرض لنفس تلك الضغوط".

أشار:" وقعت للنادي الأهلي في نهاية شهر مايو، وقبل نهاية الموسم بأيام قليلة، والمفاوضات كانت قبلها بفترة طويلة، وجمهور الزمالك كان يتعشم في بقاء زيزو، وبالنسبة للاعب فأن الأمور ستمر عندما يصبح لاعبًا في الأهلي".

وأتم: زيزو ليس من أبناء نادي الزمالك وهو لاعب محترف ولا يُلام مطلقا على قراره بشأن الرحيل عن نادي الزمالك والانتقال للأهلي أو أي نادٍ آخر.