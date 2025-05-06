جماعة الحوثي: 3 شهداء جراء غارات إسرائيل مطار صنعاء ومناطق أخرى باليمن

أفادت جماعة الحوثي اليمنية، بأن «الغارات التي شنّتها إسرائيل الثلاثاء على مطار صنعاء ومناطق أخرى في اليمن خلفت ثلاثة شهداء».

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثي (غير المعترف بها)، في بيان، اليوم الثلاثاء: «3 شهداء و38 جريحا في العدوان الإسرائيلي على مطار صنعاء ومصنع أسمنت عمران ومنطقة عصر ومحطة كهرباء حزيز».

وشنت طائرات حربية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سلسلة غارات على مطار صنعاء الدولي ومناطق أخرى في العاصمة، في ثاني هجوم على اليمن خلال 24 ساعة، ردا على هجوم صاروخي للمتمردين الحوثيين على مطار بن جوريون في تل أبيب.

وأعلن جيش الاحتلال، أنه عطّل مطار صنعاء "بشكل كامل" بفعل غاراته.

وأفاد سكان بانقطاع التيار الكهربائي في صنعاء ومحافظة الحديدة الساحلية في غرب اليمن، بعدما قصفت إسرائيل ثلاث محطات تغذية كهربائية في العاصمة ومحيطها.