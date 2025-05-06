شهدت الأقصر، اليوم، ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى 34 درجة مئوية، فيما تبلغ الصغرى 18 درجة، وسط أجواء حارة نهارًا ومعتدلة ليلًا.

وقال محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث بالأقصر، إنه يسود المدينة طقس حار خلال ساعات النهار، خاصة في المناطق المكشوفة، في حين تنخفض درجات الحرارة ليلًا لتصبح الأجواء أكثر اعتدالًا، ما يوفر نوعًا من الراحة للمواطنين بعد يوم مشمس ومرهق في بعض الأحيان.

وأضاف الشامي، لـ"الشروق" أن شهدت الأقصر نشاطًا ملحوظًا للرياح، حيث بلغت سرعة الرياح 22 كيلومترًا في الساعة، وهو ما ساهم نسبيًا في تلطيف الأجواء، خاصة خلال فترات الذروة الحرارية في منتصف النهار. وتسببت الرياح النشطة أحيانًا في إثارة الأتربة ببعض المناطق، ما دفع الأهالي لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، لا سيما مرضى الحساسية والصدر.

وأكد أن هذا الطقس يأتي ضمن موجة من الدفء تتعرض لها معظم محافظات جنوب الصعيد خلال هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع الطفيف خلال الأيام المقبلة، مع تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في ساعات الظهيرة.

وينصح الخبراء بارتداء ملابس خفيفة خلال النهار، والإكثار من شرب المياه والسوائل، وتجنب الخروج في أوقات الذروة، حفاظًا على الصحة العامة، لا سيما بين كبار السن والأطفال.