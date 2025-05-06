هيئة حقوقية فلسطينية: الآلية الإسرائيلية لإدخال المساعدات لغزة تهدف لتهجير الفلسطينيين قسرا

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا، أن الآلية التي أعلنت عنها إسرائيل لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من خلال شركات أمريكية وتحت رقابة جيش الاحتلال، مخالفة لكل معايير ومبادئ العمل الإنساني، وهي خطوة ضمن عملية ممنهجة لتضييق الخناق على الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

وقال الشوا في مداخلة مع قناة "القاهرة" الإخبارية اليوم الثلاثاء: "إن الآلية الإسرائيلية تتضمن المساعدات الغذائية والنظافة الشخصية فقط، مع تحديد قوائم المستفيدين من قبل جيش الاحتلال في جنوب القطاع فقط، أي أنها مبنية على حرمان قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، وتهدف بشكل واضح إلى الإخلاء القسري لغزة والشمال، وإجبارهم للتوجه نحو الجنوب".

وأوضح أن تلك الآلية قائمة على تقنين ما يحصل عليه المواطن الفلسطيني والسيطرة على المساعدات سواء بكميتها أو طبيعتها والتحكم بها، وتعميق الأزمة الإنسانية في القطاع وإدامتها والعمل باتجاه توسيع دائرة الألم والوجع الفلسطيني بغزة، مع عدم توفر آليات الحماية للمواطنين في ظل ما يتعرضون له من قتل واستهداف أو اعتقال من قبل الاحتلال.

وشدد الشوا، على رفض تلك الآلية من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والفلسطينية والحكومة وقطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني برفضهم، لما لها من تداعيات خطيرة من خلال استثناء وكالات الأمم المتحدة والمنظومة الإنسانية التي كانت تعمل على مدار عام ونصف بالقطاع، في حين يوجد 130 ألف طن من المواد الغذائية والإغاثية على المعابر يرفض الاحتلال إدخالها إمعانا في تجويع الفلسطينيين.