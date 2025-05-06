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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن سلاح الجو شن هجومًا، مساء اليوم الثلاثاء، على أهداف تابعة لجماعة الحوثي في اليمن.

وأوضح في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن سلاح الجو شن هجومًا على البنية التحتية لمطار صنعاء الدولي، ما أدى إلى إغلاقه بالكامل، وذلك ردًا على الهجوم الصاروخي اليمني على مطار بن جوريون.

وأشار إلى الهجوم على عدد من محطات الطاقة المركزية في العاصمة، قائلًا إن «الجماعة تستخدمها كبنية تحتية مهمة لتزويد نظامها بالكهرباء».

ولفت إلى استهداف مصنع أسمنت عمران جنوب العاصمة اليمنية، بذريعة استخدام إنتاجه في بناء الأنفاق والبنية التحتية العسكرية للحوثي.

وزعم «تنفيذ الهجمات بطريقة محددة الأهداف، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة - حيثما أمكن - لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين والممتلكات المدنية».

وقبل قليل، قالت قناة «المسيرة»، التابعة لجماعة الحوثي، إن العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف منطقة عطان جنوب غرب العاصمة اليمنية صنعاء.

وأشارت إلى أن «العدوان الأمريكي الإسرائيلي استهدف محطة كهرباء حزيز المركزية بمديرية سنحان في العاصمة»، وذلك في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أفادت بـ«استهداف القصف الأمريكي الإسرائيلي لمحطة كهرباء بمديرية بني الحارث في صنعاء، إضافة إلى استهداف مصنع أسمنت عمران جنوب العاصمة اليمنية».

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، إنذارًا لإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي في اليمن، بشكل فوري.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار بشكل فوري»، محذّرًا من أن «عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرض الموجودين للخطر».

ومساء الاثنين، شن الجيش الإسرائيلي ضربات عنيفة، استهدفت بنى تحتية للحوثيين في الحديدة غربي اليمن.

وجاءت ضربات الاثنين، غداة إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف مطار بن جوريون في يافا المحتلة، بصاروخ بالستي فرط صوتي أصاب هدفه بنجاح.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ أُطلق من اليمن، وسقط في منطقة المطار الدولي الرئيسي رغم «عدة محاولات لاعتراضه».



