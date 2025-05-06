بولندا تتهم روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية

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اتهمت الحكومة البولندية اليوم الثلاثاء، روسيا بالتدخل في حملة الانتخابات الرئاسية من خلال نشر معلومات مضللة ومهاجمة البنية التحتية الحيوية للبلاد.

ووجه وزير الرقمنة البولندي كريستوف جوكوفسكي هذه الاتهامات في مؤتمر دفاعي في وارسو.

ويتوجه الناخبون البولنديون إلى مراكز الاقتراع في 18 مايو الجاري للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وقال إن وكالة الاستخبارات العسكرية الروسية (جي آر يو) ضاعفت أنشطتها في بولندا هذا العام مقارنة بعام 2024. وقال إن الوكالة تجند أشخاصا عبر الإنترنت لنشر معلومات كاذبة بين المواطنين البولنديين.

وتعتبر بولندا، العضو في كل من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، واحدة من أهم الداعمين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا في معركتها ضد روسيا، التي غزت أوكرانيا قبل أكثر من ثلاثة أعوام.