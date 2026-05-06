الاتحاد الأوروبي يرفض تهديدات ترامب الجمركية ويؤكد التمسك بالاتفاق التجاري

رفضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الثلاثاء، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، محذّرة واشنطن من ضرورة الالتزام ببنود الاتفاق التجاري مع بروكسل.

وفي أول تعليق لها منذ إعلان ترامب يوم الجمعة عزمه فرض رسوم بنسبة 25% على السيارات المصنّعة في الاتحاد الأوروبي، أكدت فون دير لاين بشكل قاطع أن “الاتفاق هو اتفاق” ، وذلك وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي على هامش قمة الاتحاد الأوروبي وأرمينيا في يريفان: “لدينا اتفاق، وجوهر هذا الاتفاق هو الازدهار والقواعد المشتركة والموثوقية”.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي بات في “المراحل النهائية لتنفيذ الالتزامات الجمركية المتبقية”، مشيرة إلى أن “الولايات المتحدة لا تزال مطالبة بالالتزام بسقف الرسوم المتفق عليه”.

وشددت على أن التكتل الأوروبي “مستعد لكل السيناريوهات”.

من جانبه، أكد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أن قادة الاتحاد “يدعمون بالكامل” رد المفوضية على التهديدات التجارية الأمريكية الأخيرة.

كما عبّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن هذا الدعم خلال مؤتمر صحفي منفصل في يريفان مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

وقال ماكرون: “تم توقيع اتفاقيات ويجب احترامها، وأي تشكيك فيها سيعيد فتح كل الملفات”، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يمتلك الأدوات اللازمة للرد على أي رسوم جديدة “ويجب أن يستخدمها عند الحاجة”.

وأشار إلى أن الخيارات “مطروحة على الطاولة”، لكنه شدد على أن الحلفاء مثل بروكسل وواشنطن “لديهم ما هو أهم من تبادل التهديدات التي قد تزعزع الاستقرار”.

ويمثل التهديد الأخير من ترامب تصعيداً حاداً في العلاقات التجارية المتوترة بين واشنطن وبروكسل.

وجاء الإعلان بعد زيارة مفوض التجارة الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش إلى واشنطن، حيث أكد أن اتفاق “تيرنبيري” لا يزال سارياً.

وبموجب الاتفاق المبرم في يوليو الماضي، حُددت الرسوم الأميركية على السيارات الأوروبية عند 15%، مقابل خفض الاتحاد الأوروبي للرسوم الصناعية، وشراء طاقة أميركية بقيمة 750 مليار دولار، إضافة إلى استثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي.

وعقب إعلان الجمعة المفاجئ، تجنبت المفوضية الأوروبية في البداية مواجهة مباشرة مع ترامب، مكتفية بالقول إنها “ستبقي جميع الخيارات مفتوحة”، مع التأكيد على تنفيذ الاتفاق “وفق الإجراءات التشريعية المعتادة” وإطلاع واشنطن على ذلك.

ومن المقرر أن يلتقي شيفتشوفيتش بالممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير في باريس، في محاولة جديدة لاحتواء التوترات التجارية التي هزت العلاقات عبر الأطلسي.