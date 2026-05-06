الأربعاء 6 مايو 2026 1:43 م القاهرة
أستراليا: توقيف مرتقب لنساء مرتبطات بداعش لدى عودتهن من سوريا

وكالات
نشر في: الأربعاء 6 مايو 2026 - 1:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مايو 2026 - 1:27 م

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الأربعاء، أن عددا من النساء الأستراليات المشتبه بارتباطهن بتنظيم "داعش" الإرهابي سيواجهن الاعتقال والتحقيق الجنائي فور عودتهن من سوريا.

وأوضح وزير الشئون الداخلية، توني بيرك، أن السلطات تلقت معلومات تفيد بأن أربع نساء وتسعة أطفال حجزوا رحلات جوية من دمشق إلى أستراليا، دون تحديد موعد وصولهم حتى الآن، بحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية.

من جهتها، أشارت مفوضة الشرطة الاتحادية الأسترالية، كريسي باريت، إلى أن التحقيقات بشأن الأستراليين الذين سافروا إلى المناطق التابعة للتنظيم مستمرة منذ عام 2015، وتشمل شبهات بارتكاب جرائم إرهابية وأخرى ضد الإنسانية، مثل الاتجار بالبشر.

وأضافت باريت أن بعض العائدين سيتم توقيفهم وتوجيه اتهامات لهم، في حين سيخضع آخرون لتحقيقات مستمرة عقب وصولهم إلى البلاد، مؤكدة أن الأطفال سيتم إدماجهم في برامج مخصصة لمكافحة التطرف العنيف.

وفي السياق ذاته، شددت الحكومة الأسترالية على أنها ملزمة بإصدار وثائق السفر لهذه المجموعة، لكنها أكدت مرارا أنها لا تشارك بشكل مباشر في عملية إعادتهم إلى البلاد.

