رويترز: الإمارات ستقدم نتائج تحقيق الهجوم على ناقلات لمجلس الأمن يوم الخميس

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قال دبلوماسيان إن الإمارات ستقدم لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس نتائج تحقيق بشأن الهجمات التي استهدفت أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات الشهر الماضي.

وأضاف الدبلوماسيان، اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما، أن من المتوقع تقديم بعثة الإمارات إلى الأمم المتحدة للنتائج في الساعة 3:30 بعد الظهر بالتوقيت المحلي (1930 بتوقيت جرينتش). وقال أحدهما إن من المتوقع أن تشارك السعودية والنرويج في تقديم الإفادة للمجلس.

وبثت قناة سكاي نيوز عربية الإماراتية التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها نبأ تقديم الإفادة أولا.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون قد قال يوم 29 مايو أيار إن الهجمات نفذت باستخدام ”ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد“. ونفت إيران هذا الاتهام.

واستهدفت الهجمات التي وقعت يوم 12 مايو أيار ناقلتي نفط سعوديتين وسفينة إماراتية وناقلة نرويجية دون أن تؤدي لسقوط ضحايا.

وقعت الهجمات قبالة إمارة الفجيرة القريبة من مضيق هرمز الذي يعد ممرا حيويا عالميا لشحن النفط والغاز.

ويفصل المضيق بين دول الخليج العربية وإيران التي تخوض حربا كلامية متصاعدة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات الأمريكية والوجود العسكري الأمريكي في المنطقة.