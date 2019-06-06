بريطانيا تستدعي السفير السوداني لإبداء قلقها بشأن أحداث العنف بالخرطوم

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، مساء الخميس، السفير السوداني لدى لندن للتعبير عن قلقها بشأن أعمال العنف التي وقعت الاثنين الماضي في الخرطوم، حسبما ذكرت فضائية «روسي اليوم»، في خبر عاجل، منذ قليل.

وتداولت أنباء، الاثنين الماضي، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية بالقوة ما أسفر عن مقتل 61 شخصًا وإصابة آخرين،

ونفى المجلس العسكري الانتقالي بالسودان محاولة فض الاعتصام بالقوة، مؤكدًا أن الميدان مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه.

وأرجع المجلس العسكري أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها اعتصامات الخرطوم إلى تخفي بعض العناصر الإجرامية وسط المتظاهرين هروبًا من قوات الأمن، وانتحال بعض المجرمون شخصيات قوات الدعم السريع بارتداء زيهم الرسمي وارتكاب المخالفات والجرائم.

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.