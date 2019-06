هولندا تقلب الطاولة على انجلترا بثلاثية وتصعد لنهائي دوري الأمم الأوروبية

تأهل منتخب هولندا لنهائي النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بعد فوزه 3 / 1 على نظيره الإنجليزي بعد الوقت الإضافي ، اليوم الخميس، في قبل نهائي المسابقة الذي أقيم في مدينة جيماريش البرتغالية.

وتأهل المنتخب الهولندي لمواجهة البرتغال، التي تأهلت إلى المباراة النهائية على حساب سويسرا، في المباراة التي تقام يوم الأحد المقبل على ملعب "دراجاو" في مدينة بورتو البرتغالية، فيما يواجه المنتخب الإنجليزي نظيره السويسري، في مباراة تحديد المركز الثالث في اليوم ذاته.

وتقدم الإنجليز بهدف في الدقيقة 30 من ركلة جزاء عن طريق ماركوس راشفورد، قبل يعدل المدافع ماتياس دي ليخت النتيجة في الدقيقة 72، ثم سجل المهاجم كوينسي برومس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 96 و113 من زمن المباراة.

It's all over in Portugal and it ends in disappointment for the #ThreeLions.



Congratulations to the Netherlands on reaching the final. pic.twitter.com/kYjchkKJH7