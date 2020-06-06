الداخلية العراقية: القبض على 3 من إرهابيي داعش في نينوى

ألقت قوات الأمن العراقية، اليوم السبت، القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نينوى.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) اليوم - أن قوة مشتركة من فوج طوارئ الشرطة الرابع عشر التابع لقيادة شرطة نينوى ومديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى ألقت القبض على 3 عناصر من إرهابيي داعش بينهم امرأة كانت تعمل فيما يسمى (بالحسبة) ومطلوبة بعدة قضايا تخص الإرهاب والاثنان الآخران أحدهما الداعشي الملقب (أبو قتادة) والثاني الداعشي المكنى (أبو بكر) كانا يعملان بصفة مقاتل فيما يسمى (فرقة الفرقان القتالية) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل، وقد تم القبض عليهم في مناطق وأحياء (الجزائر والمشاهدة وسوق الشعارين) في الجانب الأيسر والأيمن لمدينة الموصل.