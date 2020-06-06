 ضبط مهتز نفسيا صعد عاريا على ونش مرور ببورسعيد - بوابة الشروق
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ضبط مهتز نفسيا صعد عاريا على ونش مرور ببورسعيد

أرشيفية
أرشيفية
مصطفى عطية
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 12:01 ص | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 12:01 ص

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مهتز نفسيا، بعد تجرده من ملابسه والقفز على ونش مرور، أثناء استيقافه لمخالفته قرار الحظر بأحد الأكمنة الأمنية بدائرة قسم الضواحى ببورسعيد.

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