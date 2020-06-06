ضبط مهتز نفسيا صعد عاريا على ونش مرور ببورسعيد

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مهتز نفسيا، بعد تجرده من ملابسه والقفز على ونش مرور، أثناء استيقافه لمخالفته قرار الحظر بأحد الأكمنة الأمنية بدائرة قسم الضواحى ببورسعيد.