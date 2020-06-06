 الرئيس السيسي يستقبل المشير حفتر وعقيلة صالح بـ«الاتحادية» - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس السيسي يستقبل المشير حفتر وعقيلة صالح بـ«الاتحادية»


نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 12:19 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 12:20 م

قال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل بقصر الاتحادية كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والسيد سامح شكري وزير الخارجية.

وأضاف بسام راضي: "يأتي لقاء السيد الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالإضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي".

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