سولسكاير يؤيد قرار زيادة عدد التبديلات في المباريات

قال أولي جونار سولشار مدرب مانشستر يونايتد إن زيادة عدد اللاعبين على مقاعد البدلاء والتغييرات إلى خمسة سيساعد المدربين على عملية التناوب خلال الجدول المزدحم عند استئناف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الشهر الحالي.

ويستأنف الدوري الإنجليزي، الذي توقف في منتصف مارس بسبب جائحة فيروس كورونا، نشاطه يوم 17 يونيو بعد الموافقة على زيادة عدد التغييرات في كل مباراة من ثلاثة إلى خمسة لاعبين.

كما سيزيد عدد البدلاء من سبعة إلى تسعة.

وأبلغ سولشار موقع يونايتد الرسمي في الإنترنت :"التوقف كان طويلا لذا لا أعتقد أن اللاعبين الذين لم يمارسوا كرة القدم لوقت طويل يمكنهم إكمال مباراة كاملة، لكن الآن اللوائح تغيرت ونستطيع استخدام خمسة تغييرات مع وجود تسعة لاعبين على مقاعد البدلاء.

وأضاف :"أعتقد أن هذا سيساعد لأن لاعبي كرة القدم بعد غيابهم لفترة طويلة سيشاركون في مباريات رسمية ستمثل تحديات لهم ويجب علينا مراقبتهم فيما يتعلق بالإصابات والحالة البدنية“.

وأضاف :"لا يمكن أن نقسو على لاعب واحد ونقول (ستلعب كل مباراة وكل دقيقة) لأن ربما ستكون هناك أوقات يجب علينا الاعتماد على التناوب".

ويلعب يونايتد صاحب المركز الخامس ضد توتنهام هوتسبير في 19 يونيو في أولى المباريات عند استئناف البطولة.