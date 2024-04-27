الترجي يكرر فوزه على صن داونز ويضرب موعدا ناريا مع الأهلي بنهائي أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حجز الترجي التونسي مقعده في نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على صن داونز الجنوب أفريقي في نصف النهائي.

الترجي عاد من ملعب صن داونز بفوز ثمين (1-0)، مساء الجمعة، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبهذا يتفوق الترجي (2-0) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بعد فوزه بنفس النتيجة على ملعبه ذهابا.

وكانت المباراة قد انطلقت بصورة طبيعية، لكن الحكم قرر إيقافها في الدقيقة 21 من الشوط الأول بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبعد توقف استمر لمدة ساعة تقريبا، قرر الحكم السنغالي عيسى سا استكمال اللقاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، ثم سجل رايد بوشنيبة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57.

وضرب الترجي موعدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي المصري، الذي تخطى عقبة مازيمبي الكونغولي.

ويقام ذهاب النهائي في ضيافة الترجي يوم 18 مايو القادم، والإياب يوم 25 من نفس الشهر.