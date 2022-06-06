الفلبين ترفع مستوى التأهب تحسبا لثوران بركان بولوسان

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رفع المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل اليوم الأحد حالة التأهب بشأن بركان بولوسان في إقليم سورسوجون لمستوى الدرجة الأولى، بعدما تم تسجل 17 دقيقة من ثوران بركاني بأجهزة رصد الزلازل والموجات فوق الصوتية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلبينية عن المعهد أن ثورانا وقع ببركان بولوسان عند الساعة 37ر10 صباح اليوم الأحد.

وقال المعهد إنه "تم الآن رفع حالة التأهب لمستوى الدرجة الأولى الآن بسبب بركان بولوسان، ما يعني أنه حاليا في حالة غير طبيعية".

وتشهد الفلبين ثوران براكين وزلزال بسبب موقعها على «حلقة النار» في المحيط الهادئ وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع.