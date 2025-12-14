صحة غزة: 5 شهداء و45 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 شهداء (بينهم 5 جدد، و4 انتشلت جثامينهم)، إضافة إلى 45 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025، إلى 391 شهيدًا، و1063 إصابة، و632 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 70 ألفًا و663 شهيدًا، و171 ألفًا و139 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.