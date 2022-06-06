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تعرف على موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات أمم إفريقيا

محمود عيسى
نشر في: الإثنين 6 يونيو 2022 - 12:26 م | آخر تحديث: الإثنين 6 يونيو 2022 - 12:26 م

يستعد منتخب مصر بقيادة مديره الفني إيهاب جلال، لخوض اختبار آخر خلال أيام، عندما يلعب الفراعنة ضد إثيوبيا، بالجولة الثانية من مشوار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023.
وفاز منتخب مصر في المهمة الأولى لإيهاب جلال، أمس الأحد على منتخب غينيا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مشوار تصفيات الكان.
ومن المقرر أن تطير بعثة منتخب مصر إلى مالاوي غدًا الثلاثاء، على متن طائرة خاصة، لمواجهة إثيوبيا.
وتقام مباراة مصر أمام إثيوبيا، يوم الخميس المقبل، على ملعب (بينجو الوطني) في مالاوي.
وتنطلق المواجهة بين مصر وإثيوبيا، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.
جدير بالذكر، أن منتخب مالاوي نجح في الفوز على إثيوبيا بنتيجة 2-1، من ركلتي جزاء للاعبه جابادينهو مهانجو.

 


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