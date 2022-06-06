أصالة بعد الصلح مع أحلام: الثلج بينكسر وهي بتجنن

تحدثت المطربة السورية أصالة نصري، عن لقائها الأخير بالمطربة الإماراتية "أحلام"، بعد خلافهما الذي استمر لسنوات: "بتجنن".

وأضافت أصالة خلال لقائها مع "بالعربيet"، قائلة: "مع الوقت زي ما بنقول الثلج بينكسر، وبعض الأشياء اللي بتكون بلا طعم بتروح، وعلاقتنا طيبة، وهي طيبة، وأنا كمان طيبة"، في إشارة واضحة منها عن إزالة الخلافات بينهما.

يذكر أن الخلاف بين الثنائي قد نشأ عندما تجاهلت أصالة تهنئة أحلام على أغنيتها "بنت أكابر"، وقامت الأخيرة بحذف التعليق، واستمر الشد والجذب بين الجمهور حتى قامت احلام بعمل بلوك على تويتر لأصالة.

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