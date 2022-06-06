BBC: بريطانيا سترسل أنظمة صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا

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قال وزير الدفاع البريطاني، إن المملكة المتحدة سترسل أول دفعة من صواريخها البعيدة المدى إلى أوكرانيا، على الرغم من تهديد روسيا للغرب.

وأضاف بن والاس أن نظام الإطلاق الصاروخي إم 270، سيساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

ولم تؤكد الحكومة البريطانية عدد الأسلحة التي سترسلها، لكن بي بي سي علمت أنها ستكون ثلاثة في البداية.

واتخذ القرار البريطاني بالتنسيق مع الولايات المتحدة، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستزود كييف هي الأخرى بأنظمة صاروخية.

وأثارت الخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة غضب موسكو بالفعل، وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الأحد، بتوسيع قائمة الأهداف التي ستهاجمها روسيا في أوكرانيا إذا أرسلت الدول الغربية أسلحة بعيدة المدى إلى كييف.

وقالت الحكومة البريطانية، إنها ستدرب الجيش الأوكراني على كيفية استخدام منصات الإطلاق في المملكة المتحدة في الأسابيع المقبلة.

وقال والاس، عند الإعلان عن تلك الخطوة، إن بريطانيا تؤدي دورا رائدا في تزويد القوات الأوكرانية بـ"الأسلحة الحيوية التي تحتاجها للدفاع عن بلادها في مواجهة الغزو غير المبرر".

وأضاف أنه: "يجب مع تغير التكتيكات الروسية أن يتغير دعمنا لأوكرانيا".

وقال: "ستمكّن أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة والعالية القدرة أصدقاءنا الأوكرانيين من حماية أنفسهم بشكل أفضل من المدفعية البعيدة المدى، التي تستخدمها قوات بوتين بوحشية وبشكل عشوائي لتسوية المدن بالأرض".

وتصدرت بريطانيا والولايات المتحدة الدول الغربية في إمداد أوكرانيا بالأسلحة، لكن منحها صواريخ متقدمة بعيدة المدى يمثل تحولا كبيرا، بحسب ما قاله مراسل شؤون الدفاع في بي بي سي، جوناثان بيل.

وأضاف بيل أن هذا اعتراف أيضا بأن أوكرانيا تكافح من أجل التنافس في مواجهة ترسانة المدفعية الروسية الضخمة.

ويمكن لنظام الإطلاق الصاروخي البريطاني إطلاق 12 صاروخا أرض - أرض في غضون دقيقة، ويمكنه ضرب أهداف في نطاق 50 ميلا (أي 80 كيلومترا) بدقة متناهية - وهذا أبعد بكثير مما تمتلكه المدفعية الأوكرانية حاليا.

وهو مشابه للنظام الذي سترسله الولايات المتحدة، وهو نظام صاروخإم142 العالي الحركة، المعروف باسم "هايمارس".