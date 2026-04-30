قاليباف يؤكد إفشال 6 مخططات كبرى ضد إيران

أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أن إيران نجح في إحباط 6 مخططات استراتيجية كبرى كان "العدو" قد أعدها لاستهداف البلاد".

واوضح أن تلك المؤامرات شملت تنفيذ عمليات اغتيال، ومحاولات لتدمير المنظومات الهجومية، وتنشيط الحركات الانفصالية، بالإضافة إلى تدبير محاولات انقلابية فاشلة، مشيراً إلى أن يقظة الشعب كانت الصخرة التي تحطمت عليها هذه الأطماع العسكرية، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.

وأوضح قاليباف أن "العدو، بعد إدراكه الفشل الميداني والعسكري، انتقل إلى مرحلة جديدة تستهدف إسقاط الدولة من الداخل عبر فرض حصار بحري وضغوط اقتصادية خانقة، بالتوازي مع تلاعب إعلامي ممنهج لزرع الفتنة وتقسيم المجتمع".

ولفت إلى أن تصريحات ترامب الأخيرة الرامية لتقسيم البلاد تتزامن مع التهديدات بالحصار البحري في محاولة يائسة لإجبار طهران على الاستسلام، وهو ما يجعل من أي عمل تفريقي في الوقت الراهن خدمة مباشرة لمخططات الأعداء.

وفي رسالة طمأنة للداخل، شدد رئيس البرلمان على وجود وحدة تامة ومطلقة بين كافة المسؤولين العسكريين والسياسيين تحت راية قائد الثورة، مؤكداً أن الحفاظ على الوحدة الوطنية هو الطريق الوحيد لإفشال هذه المؤامرات الخبيثة، معرباً عن ثقته الكاملة في قدرة إيران على تجاوز هذه المرحلة وتحقيق نصر عظيم في هذه الحرب الاقتصادية والإعلامية التي تشن ضدها.