تركيا: العدوان الإسرائيلي على أسطول الصمود العالمي قرصنة

• وزارة الخارجية دعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد إزاء هذا العمل الخارج عن القانون

وصفت وزارة الخارجية التركية، الخميس، العدوان الإسرائيلي على "أسطول الصمود العالمي" في المياه الدولية، بأنه قرصنة.

جاء ذلك في بيان بشأن العدوان الإسرائيلي على الأسطول في المياه الدولية أثناء توجهه إلى كسر الحصار عن قطاع غزة.

وقالت الوزارة: "اعتداء القوات الإسرائيلية في المياه الدولية على أسطول الصمود العالمي الذي تشكل لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، يعد عمل قرصنة".

وأشارت إلى أن إسرائيل من خلال اعتدائها على الأسطول الذي يسعى إلى لفت الانتباه إلى الكارثة الإنسانية التي يعانيها المظلومون في غزة، تستهدف القيم الإنسانية والقانون الدولي.

وأضافت: "هذا العدوان من جانب إسرائيل ينتهك في الوقت نفسه مبدأ حرية الملاحة بالمياه الدولية"، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف موحد إزاء هذا العمل الخارج عن القانون.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم اتخاذ جميع المبادرات اللازمة بالتنسيق مع الدول المعنية بشأن أوضاع المواطنين الأتراك وسائر الموجودين على متن الأسطول.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن أسطول الصمود العالمي، في بيان، احتجاز الجيش الإسرائيلي 21 سفينة بعد الاعتداء عليها على بعد عدة أميال من المياه الإقليمية اليونانية، وتوجه 14 سفينة نحو المياه الإقليمية اليونانية، فيما تواصل 14 أخرى إبحارها نحو المياه اليونانية.

والأحد، أبحرت من جزيرة صقلية الإيطالية، "مهمة ربيع 2026" التابعة لـ"أسطول الصمود العالمي"، الذي يهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي عن غزة وإيصال مساعدات إنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع، بعد استكمال استعداداته الأخيرة.

وتعد هذه المبادرة الثانية لـ"أسطول الصمود العالمي"، بعد تجربة سبتمبر 2025، التي انتهت بهجوم إسرائيلي على السفن في أكتوبر من العام نفسه أثناء إبحارها في المياه الدولية، واعتقال مئات الناشطين الدوليين على متنها قبل البدء بترحيلهم.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة منذ 2007، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وجرى التوصل إلى اتفاق لوقف النار عقب عامين من إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وخلفت ما يزيد على 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف جريح فلسطينيين.

ويشهد القطاع أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة منذ بدء إسرائيل حرب الإبادة، التي أدت إلى تدمير واسع للبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية.

كما يعاني القطاع من قيود إسرائيلية مشددة على إدخال الوقود والمستلزمات الطبية، إلى جانب نقص حاد في الأدوية والمعدات.



