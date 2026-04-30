لافروف: بعض الدول الأوروبية تسعى لإحياء النازية بصيغ حديثة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن عددا من الدول الأوروبية تبذل جهودا متواصلة لإحياء الفكر النازي بوسائل حديثة وأشكال جديدة، معتبرا أن هذه المحاولات تزداد وضوحا في المرحلة الحالية.

وجاءت تصريحات لافروف خلال مباحثات موسعة جمعته بنظيره الكازاخستاني، إيرميك كوشيرباييف، حيث أشار إلى أن ذكرى الحرب الوطنية العظمى تكتسب اليوم أهمية تاريخية وعملية خاصة، في ظل ما وصفه بإصرار بعض الدول الأوروبية على إعادة إنتاج النازية بصور مختلفة، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف لافروف أن الحفاظ على الذاكرة المشتركة للحرب الوطنية العظمى يشكل أحد الأسس الرئيسية في العلاقات بين موسكو وأستانا، لافتا إلى أن البلدين يحييان سنويا ذكرى النصر العظيم من خلال فعاليات ومناسبات خاصة تقام في روسيا وكازاخستان.

وأشار لافروف إلى أن هذه المناسبة تمثل جزءا مهما من التاريخ المشترك بين البلدين، وتعكس أهمية مواجهة محاولات طمس الحقائق التاريخية أو إعادة تفسيرها.

ويجري لافروف حاليا زيارة رسمية إلى كازاخستان تستمر يومين، تتضمن لقاءات مع الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، ووزير الخارجية، إيرميك كوشيرباييف، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي، إلى جانب تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.