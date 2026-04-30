يواجه شاب فرنسي اتهامات بالإزعاج العام والتسبب في ضرر بسنغافورة بعدما نشر مقطعا مصورا على مواقع التواصل الاجتماعي لنفسه وهو يلعق ماصة من آلة بيع عصير برتقال ثم يعيدها إلى مكانها.

وأفادت "ذا ستريتس تايمز"، أكبرصحيفة تصدر بالإنجليزية في الدولة المدينة، بأن ديدييه جاسبار أوين ماكسيميليان "18 عاما" اتهم يوم 24 أبريل الجاري، لكنه لم يقدم دفوعه بعد.

وأضاف التقرير، أنه ارتكب بفعلته في مركز تسوق يوم 12 مارس وانتشر مقطعه المصور بشكل كبير بعد نشره.

وتابعت الصحيفة، أن الشاب حصل على إذن من المحكمة أمس الأربعاء، للتوجه إلى العاصمة الفلبيينية مانيلا خلال الفترة من 2 إلى 25 مايو من أجل رحلة جامعية تتعلق بتخرجه، ومن المقرر أن يعود إلى المحكمة في 29 مايو.

وتحمل تهمة إلحاق الأذى عقوبة تصل إلى عامين في السجن أو غرامة أو كلاهما بينما الإزعاج العام، هو أقل جدية حيث يعاقب عليه بما يصل إلى ثلاثة أشهر في السجن أو غرامة، أو الاثنين معا.

ورفض محامو المتهم، الذي يدرس في إحدى كليات التجارة، بالفرنسية في سنغافورة، التعليق على القضية عندما تم التواصل معهم.