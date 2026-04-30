تقرير: ميانمار تخفف عقوبة أونج سان سو تشي للمرة الثانية

أكد أحد أعضاء فريق الدفاع عن أونج سان سو تشي، زعيمة ميانمار السابقة المعتقلة، اليوم الخميس، أنها حصلت على تخفيض ‌إضافي بمقدار السدس في عقوبتها في إطار عفو عام، وهو التخفيف الثاني للعقوبة في غضون أسبوعين.

وقال المحامي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن هذا يعني أن سان سو تشي، الحائزة على ⁠نوبل، لم يتبق لها سوى حوالي 18 عاما لتقضيها في السجن، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

وصدر حكم بالسجن لمدة 33 عاما بحق سان سو تشي (80 عاما) بعد إدانتها باتهامات منها الفساد والتحريض على تزوير الانتخابات ومخالفة قانون أسرار الدولة، ويقول حلفاؤها إن تلك الاتهامات صدرت بحقها بدوافع سياسية ‌بهدف ⁠تهميشها.

وخففت السلطات الحكم في وقت لاحق إلى 27 عاما ثم بمقدار السدس في عفو بمناسبة العام الجديد في ميانمار الذي وافق 17 أبريل الجاري، وشهد ذات العفو الإفراج ⁠عن حليفها وين ميينت وهو رئيس البلاد السابق.

وجاء تخفيف الحكم الأحدث بعد أن أعلنت وسائل إعلام رسمية ⁠أن كل السجناء حصلوا على تخفيف للأحكام الصادرة بحقهم. ولا يعرف مكان احتجاز سان سو تشي ولم ⁠تظهر علنا منذ المحاكمات.