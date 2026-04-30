أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون و330 ألفا و290 فردا منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و330 ألفا و290 فردا، من بينهم 1470 قتلوا أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11 ألفا و901 دبابة، و24 ألفا و493 مركبة قتالية مدرعة، و40 ألفا و944 نظام مدفعية، و1756 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1356 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان، أنه تم أيضا تدمير 435 طائرة حربية، و352 مروحية، و263 ألفا و360 طائرة مسيرة، و4579 صاروخ كروز، و33 سفينة حربية، وغواصتين، و92 ألفا و606 من المركبات وخزانات الوقود، و4148 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.