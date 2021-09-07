وزيرة الخارجية الألمانية: باكستان شريك محوري في عمليات الإجلاء من أفغانستان

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك عن اعتقادها بأن باكستان تعتبر شريكا محوريا في عمليات إجلاء الأشخاص المحتاجين إلى الحماية من أفغانستان.

وقبل انطلاقها في جولة تستغرق أربعة أيام وتشمل كلا من باكستان واليونان وتركيا، قالت الوزيرة المنتمية إلى حزب الخضر اليوم الاثنين:" ليس هناك حلول سهلة ولا حلول مرضية بالفعل".

واعترفت بيربوك بأن عمليات الإجلاء بدأت ببطء، وقالت إن محادثاتها في باكستان ستدور حول كيفية مساعدة الناس في أفغانستان وفي نفس الوقت زيادة الضغط على طالبان.

وتعتزم بيربوك في اليومين المقبلين إجراء محادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري في العاصمة إسلام أباد.

وأفادت متحدثة باسم الخارجية الألمانية بأن بيربوك ستجري محادثات خلال جولتها في الدول الثلاث مع ممثلين عن المجتمع المدني في كل دولة، ذلك إلى جانب محادثاتها مع ممثلي الحكومات الثلاث.

وستجري بيربوك مشاورات مع موظفي سفارة بلادها في باكستان وكذلك العاملين في الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (جي آي زد)، وتعمل هاتان الجهتان منذ شهور على استكمال رحلات أشخاص فارين من أفغانستان ويحتاجون إلى الحماية بشكل خاص.

وتعتزم بيربوك إجراء محادثات في إسلام أباد أيضا مع أفغان مقيمين هناك ويعتزمون مواصلة السفر بدعم ألماني.

يشار إلى أن هناك توترات سياسية قوية بين تركيا واليونان حيث تتنازع الدولتان المنتميتان إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو) على حقول للغاز الطبيعي ومناطق سيادة في البحر المتوسطـ، إلى جانب في قضية الهجرة وقضايا أخرى.

ومن المتوقع أن تبحث بيربوك في تركيا اعتراض الأخيرة على انضمام فنلندا والسويد للحلف حيث إن تركيا هي العضو الوحيد في الحلف الذي يعارض هذه الخطوة.

وبررت تركيا هذا الرفض بمخاوف أمنية لديها من دعم مزعوم من جانب الدولتين لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية في سوريا.